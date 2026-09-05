Surco: vecinos protestan por edificio que generaría más tráfico y problemas en servicios básicos

Los manifestantes pidieron la intervención del alcalde Carlos Bruce y propusieron una mesa de diálogo para buscar una solución frente a los proyectos cuestionados.

Un grupo de vecinos de Santiago de Surco realizó un plantón cívico para expresar su rechazo a la construcción de edificios de hasta ocho pisos en la avenida Monterrico Chico, en la zona de Chacarilla del Estanque.

Los residentes sostienen que estos proyectos inmobiliarios vulnerarían la normativa urbanística vigente, que establece un límite de cinco pisos para las edificaciones en este sector, considerado de baja densidad residencial.

Los manifestantes advirtieron que el incremento de la altura de las construcciones podría generar una mayor presión sobre los servicios básicos, por ello, solicitaron la intervención del alcalde de Surco, Carlos Bruce, para detener el avance de los proyectos cuestionados.

VECINOS ADVIERTEN MAYOR CONGESTIÓN VEHICULAR

Rodolfo Ezeta, uno de los residentes que participó en la protesta, señaló que el sector ya presenta problemas de tránsito durante gran parte del día y cuestionó el impacto que tendría la llegada de nuevas edificaciones. “Nosotros lo que estamos intentando con este plantón cívico es que el señor Bruce honre sus compromisos y diga y cumpla con judicializar este proyecto como lo ofreció”, manifestó.

El vecino sostuvo que la zona ya se encuentra saturada y pidió a las autoridades comprobar personalmente la situación del tránsito. “No nos imaginamos saliendo 214 autos de este lugar”, afirmó

PIDEN DIÁLOGO CON LAS AUTORIDADES

Los vecinos aclararon que su oposición no está dirigida contra el desarrollo inmobiliario en todo el distrito, sino contra aquellos proyectos que, según consideran, podrían alterar las características urbanísticas de Monterrico Chico y afectar la calidad de vida de los residentes.

Por otro lado, expresaron su disposición para participar en una mesa de diálogo con las autoridades y representantes involucrados, con el objetivo de buscar una solución que tome en cuenta las necesidades de los vecinos y las condiciones de la zona.