Callao: joven de 20 años muere acribillado por sujetos que huyeron en motocicleta

Familiares señalaron que los presuntos atacantes habrían sufrido un accidente durante su fuga y abandonaron la motocicleta en la que se desplazaban.

Un joven de 20 años, identificado como Sergio Zumba Amasifuén, fue asesinado a balazos cuando se encontraba en la vía pública, en el distrito de Mi Perú, Callao. El crimen ocurrió en la avenida Cusco, a pocos metros de la losa deportiva Natalia Málaga.

Según las primeras investigaciones policiales, la víctima fue interceptada por dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta. Uno de los ocupantes habría descendido y disparado varias veces contra el joven, quien quedó tendido en plena vía pública y murió en el lugar.

Amelia Zumba, hermana de la víctima, contó que el ataque habría ocurrido por la espalda. Aseguró que, después de que Sergio cayó al suelo, los agresores presuntamente lo patearon y escupieron antes de escapar. La familia también señaló que el joven tenía previsto viajar a provincia el próximo martes para trabajar y que era el principal sustento económico de su madre.

ATACANTES HABRÍAN SUFRIDO UN ACCIDENTE DURANTE LA FUGA

De acuerdo con la versión proporcionada por los familiares, los presuntos atacantes habrían sufrido un accidente a pocas cuadras del lugar del crimen. La motocicleta en la que escapaban habría impactado contra la pista, provocando que ambos sujetos resultaran lesionados.

Pese a ello, los individuos habrían abandonado el vehículo y continuado su huida a pie. La motocicleta quedó en la zona y podría convertirse en una de las evidencias que ayude a las autoridades a identificar a los responsables del homicidio.

ADLESCENTE SERÍA PRESUNTO AGRESOR

Los familiares de Sergio Zumba señalaron a un adolescente de 17 años como el presunto autor de los disparos. Sin embargo, esta acusación corresponde a la versión de los deudos y deberá ser corroborada por las autoridades encargadas de la investigación.

La Policía Nacional realiza las diligencias para determinar las circunstancias del asesinato, identificar plenamente a los responsables y establecer el móvil del crimen. El caso continúa bajo investigación.