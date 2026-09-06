SMP: capturan sujeto que habría participado en robo de lingotes de oro en la Costa Verde

Tras un paciente trabajo de inteligencia, policías detuvieron en San Martín de Porres (SMP) a un sujeto que habría participado en el robo de lingotes de oro, registrado en marzo pasado, en el circuito de playas de la Costa Verde.

El intervenido responde al nombre de Danfer Centeno Lazarte, quien integraría la banda criminal ‘Los Injertos del Callao y Ventanilla’. El sujeto habría estado al volante de uno de los autos que participaron en el asalto, informa RPP.

Según el coronel PNP Roger Cano, jefe de la División de Robos de la Dirincri, el sospechoso, a quien al momento de su detención se le incautó una pistola, habría participado “haciendo tráfico” en la autopista de la Costa Verde.

OCULTO EN PROVINCIAS

“Él dice que su vehículo se lo alquiló a un venezolano, (pero) solo da nombre, mas no apellido. Durante las investigaciones fue citado, para que concurra a esta unidad, a fin de dar su descargo; (pero) no se presentó”, sostuvo.

“Tras el asalto estuvo fugado, se ocultó en diversos sitios, incluso en provincias. Cuando retornó a la capital, se ocultó en un cuarto en SMP, por lo que se procedió a detenerlo; estaba con su conviviente”, agregó el coronel.