ONPE inició impresión de actas para elecciones regionales y municipales del 4 de octubre

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) comenzó en la víspera la impresión de 89 935 actas electorales que se utilizarán a nivel nacional en las elecciones regionales y municipales del próximo 4 de octubre.

El proceso se desarrolla en una imprenta de Ate, bajo la supervisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). La producción durará entre 20 y 22 días; todo el material pasa por revisiones para verificar su contenido.

Según informó la ONPE, en cada una de las actas se registrarán detalladamente los datos, hechos y observaciones de la jornada electoral, dividiéndose formalmente en secciones de instalación, sufragio y escrutinio.

OFICINAS DESCENTRALIZADAS

Además de las actas electorales, el organismo se encuentra imprimiendo las hojas borrador para el conteo de votos, las hojas de asistencia, los certificados para los miembros de mesa y los carteles de resultados.

Terminada la impresión, el material será llevado a la sede de la ONPE en Lurín para su ensamblaje y traslado a las oficinas descentralizadas de procesos electorales (ODPE), desde donde continuará su distribución.