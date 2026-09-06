Gobierno envía equipos de alta tecnología para reforzar seguridad en penal El Milagro de Trujillo

Esta mañana, el Poder Ejecutivo envió equipos de alta tecnología al penal El Milagro, en Trujillo, como parte de las acciones para reforzar la seguridad y los controles en los penales declarados en emergencia.

El ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, supervisó el traslado de equipos al referido centro carcelario; fueron tres máquinas: un sistema de ondas milimétricas, un detector de metales y un equipo de rayos X.

Dijo que la medida busca fortalecer la revisión de personas y objetos que ingresan a las prisiones, así como detectar elementos prohibidos, entre ellos celulares y chips. Aseguró que el despliegue de equipos continuará.

REFORZAR PERÍMETROS

Ratificó que a todos los centros penitenciarios se les mejorará la seguridad: “El traslado a Challapalca (Tacna), Cochamarca (Pasco) logísticamente es un poco más complejo, pero también se va a hacer”, afirmó.

Estas acciones se desarrollan luego de la aprobación de un decreto supremo que faculta a las Fuerzas Armadas (FF. AA.) y a la Policía Nacional del Perú (PNP) a reforzar los perímetros de los penales hasta 200 metros.