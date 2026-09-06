Matan sujeto dentro de su vivienda en Ventanilla: tenía antecedentes por tráfico ilícito de drogas

Un sujeto de 50 años fue asesinado anoche a balazos dentro de su vivienda, ubicada en la avenida San Martín, sector Defensores de la Patria II, en el distrito de Ventanilla.

Según testigos, dos desconocidos que caminaban por la zona ingresaron a la casa; la puerta estaba abierta, y dispararon contra el hombre para luego escapar rápidamente.

CAUSAS DEL ATAQUE

Los vecinos inmediatamente trasladaron a la víctima al hospital de Ventanilla, pero los médicos solo certificaron su muerte. En el lugar se hallaron cuatro casquillos de bala.

Trascendió que el hombre registraba antecedentes por tráfico ilícito de drogas. La Policía Nacional investiga para identificar a los responsables y determinar las causas del ataque.