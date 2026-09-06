Intervienen a 40 extranjeros en un local nocturno de SMP: se decomisaron armas y explosivos

Esta madrugada, la Policía Nacional realizó un operativo contra la delincuencia en Lima Norte; la intervención fue liderada por el ministro del Interior, César Astudillo, y el comandante general de la PNP, Gral. Óscar Arriola.

Entre otros, las autoridades intervinieron un conocido local nocturno ubicado en San Martín de Porres (SMP), donde los agentes detuvieron a 40 ciudadanos extranjeros para realizar el control de identidad correspondiente.

Asimismo, se incautaron dos pistolas abastecidas, cuatro cartuchos de dinamita y motos lineales. Todos estos elementos inmediatamente fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para las diligencias de ley.

EXPULSADOS DEL PAÍS

Al respecto, el general Arriola Delgado indicó que las personas que se encuentren en situación migratoria irregular y/o registren antecedentes serán expulsadas del país, conforme a la legislación vigente.

Por su parte, el titular del Interior resaltó la articulación de la Policía Nacional con las Fuerzas Armadas para ejecutar acciones contra la criminalidad, con la finalidad de fortalecer la seguridad en las calles.