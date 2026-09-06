Denuncian presunto envenenamiento de seis gatos en San Marcos y exigen investigación

Estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos denunciaron la muerte de seis gatos que permanecían en las instalaciones de la institución. El caso ha generado indignación y pedidos para determinar qué ocurrió.

De acuerdo con una publicación difundida en TikTok por El chico de las noticias, los animales fueron encontrados sin vida en inmediaciones de la Escuela de Nutrición y Obstetricia. La denuncia apunta a un posible envenenamiento.

Los estudiantes y defensores de animales solicitan que se investigue el caso y se establezcan responsabilidades. También piden reforzar las medidas de protección para los gatos que permanecen dentro del campus universitario.

EL CASO NO QUEDE IMPUNE

La denuncia ha provocado diversas muestras de rechazo entre usuarios de redes sociales, quienes reclaman que el caso no quede impune. Asimismo, se solicita identificar a los responsables y evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir.