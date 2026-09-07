Minedu y Servir unen esfuerzos para fortalecer la capacidad de decisión de DRE y UGEL en todo el país

La alianza apuesta a que la formación de directivos y especialistas se traduzca en mejores decisiones, mayor capacidad para resolver problemas y respuestas más oportunas en las regiones.

Las decisiones que se toman en cada Dirección o Gerencia Regional de Educación (DRE/ GRE ) y Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) tienen un impacto directo en el funcionamiento de las escuelas. Desde la atención de una emergencia hasta la gestión de proyectos, la conducción de equipos o la implementación de una política educativa, buena parte de los resultados depende de la capacidad de quienes gestionan el servicio educativo en cada territorio.

Con esa mirada, el Ministerio de Educación (Minedu) y la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) iniciaron una agenda de trabajo conjunto para fortalecer las capacidades de los equipos de las DRE y UGEL, con una capacitación que responda a problemas concretos y permita mejorar la gestión educativa en cada localidad.

El viceministro de Gestión Institucional del Minedu, Luis Antonio Aleman Nakamine, planteó la importancia de avanzar hacia una formación que no se quede en la transmisión de conocimientos, sino que permita a los funcionarios contar con mejores herramientas para analizar situaciones, tomar decisiones y responder con oportunidad a las necesidades de las comunidades educativas.

Desde esta perspectiva, explicó que el fortalecimiento de las capacidades de quienes conducen las DRE/GRE y UGEL resulta fundamental para reducir la distancia que muchas veces existe entre una decisión adoptada a nivel nacional y su aplicación efectiva en las regiones y localidades.

“Necesitamos que la capacitación tenga una relación directa con aquello que ocurre en las regiones y en las UGEL. Que lo aprendido permita tomar mejores decisiones, resolver problemas y mejorar la gestión que finalmente llega a las escuelas”, sostuvo el viceministro Aleman, al destacar la importancia de sumar la experiencia de SERVIR y de la Escuela Nacional de Administración Pública (ENAP) a la estrategia de fortalecimiento de capacidades del sector Educación.

El encuentro también permitió identificar la posibilidad de desarrollar una agenda de cooperación con objetivos y resultados verificables, dirigida a directivos, jefes y especialistas de las instancias de gestión educativa descentralizada. Para ello, el Minedu, a través de la Dirección General de Gestión Descentralizada (DIGEGED) y la Dirección de Fortalecimiento de Capacidades (DIFOCA), y SERVIR, mediante la ENAP, evaluarán mecanismos que permitan desarrollar acciones formativas de alcance nacional.

En la reunión participaron Ana María Risi Quiñones, directora de la ENAP; Gladys Gago Jiménez, directora general de la DIGEGED; y Lucie Margot Rivero Antúnez, directora de la DIFOCA.

El siguiente paso será definir los mecanismos de cooperación y las necesidades prioritarias sobre las cuales se desarrollará esta agenda. El objetivo es que el fortalecimiento de capacidades pueda medirse no solo por el número de personas capacitadas, sino por su capacidad para generar cambios en la gestión.