ERM 2026: Voto femenino representa más de la mitad del padrón electoral

Son más de 13 millones de Mujeres hábiles para votar. Entre los 18 a 29 años se concentra el mayor número.

En el marco del día de los Derechos Cívicos de la Mujer, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) resaltó la importancia de esta fecha que conmemora la promulgación en el año 1955, de la ley N° 12391 que otorga a las mujeres peruanas el derecho a la ciudadanía y, por lo tanto, permite su participación en los procesos electorales. En esa línea, informó que un total de 13.217.128 mujeres votarán en las próximas Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM 2026), lo que representa más de la mitad del padrón electoral en el Perú.

Asimismo, precisó que, de ese total, 3.313.833 tienen entre 18 a 29 años, 2.783.137 entre 30 a 39 años, 2.391.511 entre 40 a 49 años, 1.942.787 entre 50 a 59 años y 2.785.860 entre 60 años a más. Es decir, las ciudadanas mujeres desde 18 a 29 años son el grupo con mayor fuerza electoral dentro de su género.

La entidad registral también reveló que 9.613.221 mujeres, que representan el 72.73% de votantes, cuentan con el DNI convencional; mientras que 3.603.9, que representan el 27.27 % de electores, con el DNI electrónico. Este documento ya sea vencido, por vencer o actualizado será presentado en las mesas de sufragio para ejercer el derecho al voto.

Mujeres votantes en regiones

Reniec informó cuántas mujeres votarán en las ERM 2026 por región en Perú. En Lima se registran 4.421.524 mujeres; en La Libertad, 794.943; en Piura, 776.733; en Arequipa, 678.167; en Cajamarca, 611.584; en Cusco, 566.824; en Junín, 543.586; en Lambayeque, 543.152; en Áncash, 488.963; en Puno, 487.664 y en el Callao, 438.669.

Asimismo, en Loreto, se reportan 376.073 mujeres; en Ica, 360.812; en San Martín, 351.826; en Huánuco, 327.807; en Ayacucho, 266.941; en Ucayali, 218.112; en Apurímac, 183.185; en Huancavelica, 173.849; en Amazonas, 168.850; en Tacna, 152.721; en Pasco, 106.208; en Tumbes, 90.050; en Moquegua, 80.967 y en Madre de Dios, 67.918. Una gran cifra que demuestra que las mujeres en el Perú tienen una relevante participación ciudadana en los procesos electorales.

Cabe resaltar que, las ciudadanas peruanas ejercieron su primer voto en las elecciones generales del 17 de junio de 1956. Ahora, después de 70 años, este 4 de octubre de 2026, participarán en la elección de más de 13 mil autoridades en todo el país, entre gobernadores regionales, vicegobernadores, alcaldes provinciales, entre otros. Por lo tanto, las mujeres ejercen un rol clave en la democracia del Perú.