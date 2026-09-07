Fredy López Mendoza: ¿Quién es el general que asumirá la jefatura de la PNP?

El general PNP Fredy López Mendoza será el nuevo comandante general de la Policía Nacional del Perú, según anunció el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta. Su designación se produce luego de que Óscar Arriola anunciara su salida del máximo cargo de la institución, en un contexto marcado por el incremento de casos de extorsión y sicariato a nivel nacional.

López Mendoza se desempeñaba desde el 1 de enero de 2026 como jefe del Estado Mayor General de la PNP, posición que lo ubicaba entre los principales oficiales de la institución. Su trayectoria incluye experiencia en investigación criminal y lucha contra la corrupción. En 2022 estuvo al frente de la Dirección contra la Corrupción (Dircocor) y posteriormente asumió responsabilidades en la Dirección Nacional de Investigación Criminal (Dirnic).

La posibilidad de que López Mendoza llegara a la comandancia general ya había sido mencionada por el diputado Harvey Colchado. El legislador destacó referencias positivas sobre el oficial y lo calificó como una persona “honesta, metódica y responsable”, de acuerdo con testimonios de suboficiales que trabajaron con él. También recordó las coordinaciones que mantuvieron durante su paso por la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) y resaltó los operativos realizados cuando López Mendoza estuvo al frente de la Policía contra la Corrupción.

FORMACIÓN ACADÉMICA

En cuanto a su formación académica, el nuevo jefe de la Policía cuenta con una maestría en Gobierno y Políticas Públicas por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ahora tendrá la responsabilidad de conducir la PNP en un escenario complejo, marcado por la criminalidad organizada y la creciente demanda ciudadana de resultados concretos en la lucha contra la inseguridad. Su gestión será seguida de cerca por el Congreso y por el Ejecutivo.