Transportistas de Lima invierten en blindaje para proteger a conductores de ataques

La inseguridad también ha provocado escasez de conductores y dejado decenas de buses paralizados, mientras algunas empresas aseguran haber pagado extorsiones a varias bandas criminales.

Como medidas de protección debido a los constantes ataques de extorsionadores y sicarios , las empresas de transporte público han comenzado a blindar las cabinas de sus buses como medida ante la inseguridad y protección a a sus conductores.

Julio Bertoneche, representante de la Asociación de Coordinadores del Transporte Urbano (ACTU), señaló a RPP que el costo de blindar completamente un bus entre 80 000 y 120 000 dólares, cifra que consideró inviable para las empresas. Por ello, algunas optan por reforzar únicamente la cabina del conductor.

Además, aproximadamente el 70 % de los atentados contra las unidades ocurre durante el recorrido, principalmente mediante ataques perpetrados desde motocicletas. Otra modalidad frecuente es la del “falso pasajero”, que representaría entre el 14 % y 15 % de las agresiones.

EMPRESAS LLEGAN APAGAR CUPO VARIAS BANDAS

El representante de la ACTU sostuvo que las organizaciones criminales han cambiado su forma de operar contra las empresas de transporte, antes enviaban mensajes extorsivos y amenazas para luego exigir el pago de un cupo, ahora los ataques pueden producirse sin una advertencia previa.

Bertoneche afirmó que algunas empresas llegan a pagar extorsiones de manera simultánea a entre tres y cuatro bandas criminales. No obstante, destacó que de 25 empresas asociadas a la ACTU, siete habrían conseguido dejar de pagar extorsiones debido a las denuncias canalizadas por su gremio ante la División de Investigación de Extorsiones de la Policía Nacional (Divinext).

MIEDO PROVOCA ESCASEZ DE CONDUCTORES

La ola de ataques también ha generado una preocupante falta de conductores. Bertoneche aseguró que existen empresas con decenas de buses paralizados debido a la dificultad para encontrar trabajadores dispuestos a exponerse diariamente a posibles atentados. “A mí me da mucha pena entrar a las empresas de transporte y ver 30, 40, 50 buses parados sin trabajar cuando existe una demanda”, lamentó.

Por otro lado, denunció presuntas deficiencias en la atención médica brindada a dos conductores de la empresa Nueva América, quienes fueron víctimas de atentados ocurridos hace aproximadamente 45 días y tres semanas, respectivamente.