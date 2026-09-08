Capturan a dos extorsionadores en Los Olivos: se les decomiso armas, celulares y droga

Tras un paciente trabajo de inteligencia, la Policía Nacional detuvo a dos personas que cobraban cupos a transportistas de Lima Norte. Se trata de Katherine G. (21) y Lucas C. (23); la pareja fue detenida en Los Olivos.

Se conoció que el número de celular del sujeto estaría vinculado a una cuenta bancaria donde choferes de combis y buses depositaban S/30 semanales, presuntamente como pago para poder trabajar sin problemas.

DESDE BRASIL

El operativo se realizó en la casa donde vivía la pareja. En el lugar se incautó una pistolas, seis celulares, S/540 en efectivo y una sustancia que sería pasta básica de cocaína. En todo momento ambos guardaron silencio.

Al respecto, el jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), general Víctor Revoredo, dijo que los detenidos pertenecerían a una banda criminal liderada por José Marín, alias ‘Loco Joe’, quien operaría desde Brasil.