Dos mototaxistas quedan heridos tras ataque armado cerca de la Estación Miguel Grau

Familiares de las víctimas descartaron una extorsión y señalaron que los atacantes serían presuntos falsos pasajeros que intentaron solicitar un servicio.

Mientras se encontraban en un paradero informal en el jirón Lorenzo Vidaurre, dos mototaxistas resultaron heridos tras ser atacados a balazos, todo esto a pocos metros de la estación Miguel Grau del Metro de Lima, en el Cercado de Lima.

De acuerdo con las primeras versiones, los transportistas permanecían dentro de sus vehículos cuando fueron sorprendidos por dos sujetos desconocidos, quienes realizaron varios disparos y huyeron del lugar.

Los heridos fueron trasladados de emergencia al Hospital Dos de Mayo, donde permanecen bajo observación médica, donde uno de los mototaxistas recibió un impacto de bala en el brazo, mientras que el segundo resultó herido a la altura del tórax.

FAMILIARES DESCARTAN EXTORISÓN

Los familiares de los transportistas descartaron que las víctimas estuvieran siendo extorsionadas o que pagaran cupos a organizaciones criminales. Según su versión, los responsables serían delincuentes que se hicieron pasar por pasajeros para intentar tomar uno de los servicios.

De acuerdo con este relato, los sujetos solicitaron ser trasladados hacia una zona a la que los mototaxistas normalmente no suelen acudir. “Como no los han querido llevar, ellos han dado la vuelta y han sacado un arma, y han disparado a los dos chicos”, declaró un testigo a RPP.

VECINOS EXIGEN MAYOR SEGURIDAD

El ataque generó preocupación entre los vecinos y usuarios del Metro de Lima, debido a que ocurrió en una zona de constante tránsito de pasajeros y vehículos. “Pedimos seguridad, mucha seguridad. Esto es tierra de nadie”, manifestó un vecino.

Por otro lado, la Policía mantiene las investigaciones para esclarecer las circunstancias del atentado, identificar a los dos sujetos que habrían participado y determinar si el ataque estuvo relacionado con una represalia por la negativa a realizar el servicio u otro motivo.