Ministro Astudillo: Todos los días se realizan operativos para sacar de circulación armas de fuego

El ministro César Astudillo Salcedo supervisó anoche un operativo policial en el distrito de Santa Anita. Estas intervenciones, que se realizan diariamente a nivel nacional, buscan retirar armas de fuego de circulación y evitar que lleguen a manos de los criminales.

“Todos los días la Policía Nacional saca de circulación armas del mercado del tráfico criminal, que alimenta delitos como el sicariato y la extorsión. Las armas serán verificadas para determinar si fueron utilizadas en algún crimen”, dijo el titular del Interior.

ZONAS ESTRATÉGICAS

Durante el amplio operativo, se realizaron también acciones de control e identificación de personas y vehículos, con el objetivo de prevenir delitos, detectar personas vinculadas a actividades ilegales y reforzar la presencia policial en las zonas estratégicas.

Como parte de la intervención, la Policía Nacional incautó seis pistolas, municiones y diversos envoltorios de droga. Asimismo, fueron decomisadas ocho motos, cuyo registro y situación legal serán verificadas exhaustivamente por las autoridades.