Perú retrocede en prueba PISA 2025: matemáticas y lectura uno de los puntos mas bajos en los estudiantes

Los estudiantes peruanos obtuvieron 406 puntos en ciencia, 390 en lectura y 382 en matemáticas, con retrocesos frente a los resultados de 2022.

El Perú retrocedió en las tres áreas evaluadas por la prueba PISA 2025 y registró resultados similares a los obtenidos hace una década. El país se ubicó por debajo del promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en ciencia, comprensión lectora y matemáticas.

La evaluación internacional mide cada tres años el desempeño de estudiantes de 15 años en estas tres materias. En esta edición, el Perú obtuvo 406 puntos en ciencia, 390 en lectura y 382 en matemáticas, frente a los promedios de la OCDE de 484, 463 y 465 puntos, respectivamente.

Los resultados muestran un retroceso respecto de la evaluación de 2022. En ciencia, el país cayó dos puntos; en lectura, disminuyó 18 puntos; mientras que en matemáticas perdió nueve puntos.

DESCENSO EN CIENCIA, COMPRESNSIÓN LECTORA Y MATEMÁTICAS

En ciencia, el Perú alcanzó 406 puntos y se ubicó en el puesto 69 de la evaluación, dos puntos menos que los 408 obtenidos en 2022. El resultado también muestra un desempeño ligeramente superior al registrado en 2015, cuando el país consiguió 397 puntos, aunque el avance continúa siendo limitado.

La situación es más desfavorable en comprensión lectora. Perú obtuvo 390 puntos, frente a los 398 de 2015 y los 408 de 2022. Con este resultado, el país descendió seis posiciones y quedó en el puesto 61 de la clasificación. Por otro lado en matemáticas, el Perú obtuvo 382 puntos y se ubicó en el puesto 66. El resultado representa una disminución frente a los 387 puntos de 2015 y los 408 alcanzados en 2022.

7 MIL ESTUDIANTES PARTICIPARON

En el Perú, la prueba PISA 2025 fue aplicada a 6.991 estudiantes de 260 colegios, quienes representaron a un universo aproximado de 519.700 estudiantes de 15 años a nivel nacional.