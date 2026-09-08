EsSalud fortalece su Escuela de Cuidadores para garantizar la salud de los adultos mayores

Como parte de una estrategia integral para optimizar los servicios de salud y mejorar la calidad de vida de la población geriátrica, el Programa de Atención Domiciliaria (PADOMI) de EsSalud anunció el fortalecimiento de su Escuela de Cuidadores, una iniciativa educativa enfocada en instruir a las personas responsables de velar por los adultos mayores dependientes en el hogar.



PADOMI cuenta con un cronograma estructurado y un enfoque multidisciplinario, y busca que el familiar deje de ser un simple receptor de indicaciones médicas para convertirse en un aliado activo y preparado. A través de este espacio, la institución brinda las herramientas prácticas necesarias para realizar un cuidado seguro y humanizado.



“En PADOMI entendemos que cuidar al adulto mayor en casa no siempre es sencillo. Por eso, a través de la Escuela de Cuidadores buscamos brindar conocimientos a quienes están a su lado todos los días. Porque cuando capacitamos a un cuidador, también estamos protegiendo y mejorando la calidad de vida de nuestro paciente, previniendo complicaciones que muchas veces pueden evitarse con una buena orientación”, indicó la Dra. María Hernández, gerente de Oferta Flexible de EsSalud.



Prevención y equipo multidisciplinario

A la fecha, esta gestión ha logrado capacitar a 100 beneficiarios mediante cinco cursos especializados que suman 80 horas de instrucción. La currícula aborda las necesidades del día a día, destacando temas como nutrición, salud bucal, control de funciones vitales e identificación de signos de alarma.



Asimismo, se pone especial énfasis en la prevención de lesiones por presión (escaras), enseñando a los familiares a identificar factores de riesgo y a realizar correctamente los cambios posturales.



Para alcanzar este nivel de instrucción, la escuela cuenta con profesionales de Geriatría, Nutrición, Odontología, Terapia Física, Urgencias, Psicología y Servicio Social. En esta cadena, el área de Enfermería tiene un rol protagónico, ya que, al estar en contacto directo con los cuidadores, identifica las dificultades reales de las familias y adapta las enseñanzas a su vida diaria.



Requisitos e inscripciones

El principal requisito para participar en la Escuela de Cuidadores es ser familiar o tener a cargo el cuidado de un paciente actualmente afiliado a PADOMI. Las sesiones de capacitación se llevan a cabo todos los miércoles, en el horario de 10:00 a.m. a 1:00 p.m., en el Auditorio 116 del Complejo Arenales de PADOMI (Av. Arenales 1302- Jesús María).



Para resolver cualquier duda, recibir mayor información o confirmar su participación, los interesados pueden comunicarse al número 470 7000. La meta de la institución es que la educación al cuidador forme parte permanente del modelo de atención domiciliaria.