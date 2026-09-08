¡Noches de calor en Lima! Senamhi reporta 120 días consecutivos con temperaturas por encima de lo normal

Senamhi advierte que las temperaturas podrían incrementarse durante la primavera y mantenerse por encima de lo normal hasta diciembre.

Lima y Callao continúan registrando temperaturas nocturnas inusualmente altas en pleno invierno, la especialista del Senamhi, Lourdes Menis, advirtió que este comportamiento está relacionado con las condiciones cálidas del mar frente al litoral peruano.

En declaraciones a RPP, la experta informó que el Callao acumula 126 noches cálidas consecutivas, mientras que la estación del Senamhi ubicada en Jesús María registra 120 noches consecutivas con temperaturas por encima de lo normal.

El fenómeno también se presenta en otros sectores de la capital. En La Molina, la temperatura nocturna llegó a 20,9 °C, con lo que suma 40 noches cálidas consecutivas. Estos valores contrastan con las temperaturas habituales para esta época: alrededor de 13 °C en La Molina, 14 °C en Jesús María y 15 °C en el Callao.

CALLAO Y JESÚS MARÍA REGISTRAN TEMPERATURAS RECORD

Según Lourdes Menis, se han venido registrando temperaturas no vistas desde hace muchos años. “El día 8 de septiembre estamos registrando temperaturas no registradas hace muchos años. En lo que es el Callao, con 21.6 °C y con 126 noches cálidas consecutivas. En el caso de Jesús María, hoy día ha registrado 21 °C, también es un récord histórico; y actualmente estamos con 120 noches cálidas consecutivas”, indicó.

La situación también se refleja en La Molina, donde los 20,9 °C registrados durante la noche se encuentran varios grados por encima de los valores habituales. La persistencia de estas condiciones mantiene a la capital con un ambiente más cálido de lo esperado para el invierno.

PODRÍAN AUMENTAR DEURANTE LA PRIMAVERA

Por otro lado, la especialista advirtió que las temperaturas podrían incrementarse todavía más durante la primavera, estación que comenzará el próximo 22 de septiembre. Este escenario estaría asociado a la presencia del Fenómeno El Niño Costero 2026 frente a las costas peruanas.

Además, explicó que existe una relación directa entre la temperatura del mar y las condiciones térmicas que se registran en Lima y Callao. “Estas temperaturas altas van a continuar o van a persistir probablemente hasta diciembre”, sostuvo.