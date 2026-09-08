Papa León XIV escuchará a los peruanos y abordará problemas del país la Plaza Mayor de Lima

Representantes de diversos sectores expondrán ante el Sumo Pontífice sus principales inquietudes y problemas relacionados con la situación del país.

A pocos de la llegada del papa León XIV al país, continúan los preparativos y coordinaciones en torno al itinerario que cumplirá el Sumo Pontífice en Lima y otras regiones que también visitará durante su estadía.

Asimismo, el papa encabezará el foro “Todas las Voces”, un espacio en el que representantes de distintos sectores sociales expondrán sus principales preocupaciones y plantearán sus inquietudes sobre la situación del país.

Esta actividad, junto con la visita del Sumo Pontífice, genera gran expectativa entre los fieles, especialmente por su vínculo con el Perú, donde permaneció durante alrededor de 40 años realizando labores como misionero y obispo.

PRESUPUESTO DESTINADO POR EL GOBIERNO

El Gobierno peruano destinó S/ 63 millones para cubrir los gastos relacionados con la llegada del papa León XIV al país. Este presupuesto contempla aspectos de logística, seguridad y comunicación vinculados con la visita apostólica.

Asimismo, la presencia del Sumo Pontífice generaría un importante movimiento económico, que podría alcanzar los S/ 1,200 millones, principalmente en beneficio de las micro y pequeñas empresas.