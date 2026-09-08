En el marco de las ERM 2026 ODPE Lima Oeste 3 recibe material para capacitar a actores electorales

Las jornadas de capacitación para miembros de mesa titulares y suplentes están programadas para los días 20 y 27 de setiembre en las siete zonas de Santiago de Surco.

La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Lima Oeste 3 recibió el viernes 4 de setiembre el material electoral de capacitación que será utilizado en la preparación de los diversos actores electorales de Santiago de Surco, con miras a las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026.

Entre los instrumentos recibidos se encuentran materiales pedagógicos que reproducen las condiciones de una mesa de sufragio. Estos recursos permitirán explicar de manera práctica los procedimientos de instalación, sufragio y escrutinio, así como el correcto llenado de las actas electorales.

Asimismo, se recibieron insumos didácticos destinados a la formación de capacitadores electorales, coordinadores de local de votación y personal de campo, quienes desarrollarán acciones informativas y de orientación en la circunscripción electoral.

Los materiales serán empleados en las actividades programadas por la ODPE Lima Oeste 3 en las siete zonas de Santiago de Surco, incluidas las jornadas de capacitación dirigidas a miembros de mesa titulares y suplentes, previstas para los días 20 y 27 de setiembre.

La capacitación permitirá que los actores electorales conozcan oportunamente sus funciones y los procedimientos que deberán cumplir durante la jornada electoral, contribuyendo a una participación ciudadana informada y al adecuado desarrollo de los comicios.

Para las ERM 2026, la ODPE Lima Oeste 3 tiene bajo su ámbito 1179 mesas de sufragio, que serán instaladas en 66 locales de votación distribuidos en siete zonas de Santiago de Surco.

Más información

https://erm2026.onpe.gob.pe

Lima, 08 de setiembre de 2026