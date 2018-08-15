Triple choque en La Molina: cÃºster de transporte pÃºblico causa accidente

SegÃºn las primeras versiones, la cÃºster habrÃ­a sufrido un desperfecto mecÃ¡nico que provocÃ³ que el conductor perdiera el control e impactara contra dos vehÃ­culos.

Una cúster de transporte público protagonizó un triple choque esta madrugada del miércoles 9 de septiembre, generando el despliegue de varias unidades de emergencia en el cruce de las avenidas La Molina y Javier Prado Este, en el distrito de La Molina.

Según el reporte del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios, la emergencia fue comunicada minutos antes de la 1:00 de la madrugada. Hasta tres unidades de bomberos acudieron al lugar para atender a los pasajeros y controlar la situación.

De acuerdo con las primeras versiones, la cúster de la empresa de transportes Señor del Mar (Etsmarsa) habría sufrido un desperfecto mecánico que provocó que el conductor perdiera el control de la unidad haciendo que impactara contra otros dos automóviles y varias vallas de seguridad quedaron esparcidas sobre la vía.

PASAJEROS QUEDARON ATRAPADOS

El fuerte choque provocó que varios pasajeros de la cúster quedaran atrapados durante varios minutos en el interior del vehículo. Ante esta situación, los bomberos realizaron las labores de rescate necesarias para ponerlos a salvo.

Durante la emergencia, una mujer de aproximadamente 30 años, cuya identidad no fue revelada, resultó herida. La víctima recibió atención de los equipos de emergencia y posteriormente fue trasladada a un hospital de Lima.

POLICÍA INVESTIGA CAUSAS DEL ACCIDENTE

La mujer fue llevada al centro médico, donde fue estabilizada y quedó bajo atención de los especialistas. No se informó de otros pasajeros con lesiones de gravedad tras el triple choque.

La Comisaría de Santa Felicia quedó a cargo de las investigaciones para determinar las circunstancias exactas del accidente y establecer las responsabilidades correspondientes.