Auto se vuelca en la Vía Expresa Sur tras chocar contra montículo de tierra

El auto dio varias vueltas de campana y terminó con las llantas hacia arriba, pero el conductor solo habría sufrido algunos golpes.

Un aparatoso accidente se registró en la Vía Expresa Sur, en el distrito de Surco, cuando un automóvil de color rojo se volcó y terminó con las llantas hacia arriba mientras circulaba por las vías auxiliares durante la madrugada, aproximadamente a las 2:30 a. m.

Según las primeras investigaciones, el conductor, un joven, aparentemente se habría quedado dormido mientras manejaba. Al no percatarse de la presencia de un montículo de tierra ubicado en la vía, perdió el control del vehículo y terminó volcándose.

EL VEHÍCULO DIO VUELTAS DE CAMPANA

El montículo de tierra se encontraba en la vía debido a los recientes trabajos que se vienen realizando en la zona por parte de la Municipalidad de Lima. Según información preliminar, el vehículo impactó contra este obstáculo, lo que habría provocado que el conductor perdiera el control y terminara dando varias vueltas de campana hasta quedar volcado sobre la vía.

El accidente generó preocupación entre los vecinos de la zona. Afortunadamente, los sistemas de seguridad del automóvil habrían evitado consecuencias mayores. Personal del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios acudió al lugar para atender al joven, quien solo habría resultado con algunos golpes.

LIMPIARON LA ZONA

Por otro lado, las autoridades tuvieron que utilizar una grúa para retirar el vehículo de la vía. Asimismo, el montículo de tierra también fue removido debido al riesgo de que pudiera provocar nuevos accidentes, especialmente durante la noche, cuando la visibilidad para los conductores es menor.