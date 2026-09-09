Robaba celulares en el Metropolitano: Policía captura a extranjero en estación Angamos

El intervenido habría sido retenido por pasajeros luego de que una usuaria denunciara el hurto de su teléfono dentro de un bus del Metropolitano.

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) detuvieron a un ciudadano ecuatoriano, de 70 años, señalado de presuntamente sustraer celulares a pasajeros del Metropolitano. La intervención ocurrió el lunes 7 de septiembre en la Estación Angamos, en el distrito de Miraflores.

La captura se produjo luego de que una usuaria denunciara que el hombre le habría sustraído su teléfono móvil dentro de uno de los buses que al darse cuenta, el intervenido habría arrojado el equipo al piso del vehículo y fue retenido por los pasajeros hasta la llegada de los agentes policiales.

El detenido fue identificado por la Policía con las iniciales P. R. E. A. (70) que según la PNP, el ciudadano ecuatoriano ya había sido intervenido anteriormente, en agosto de 2024 y febrero de 2026, por presuntos casos relacionados con el hurto de celulares.

USABA PAPEL ALUMINIO PARA OCULTAR LOS CELULARES

El comandante PNP Mario Bonilla, comisario de Miraflores, informó que durante la intervención se encontró papel de aluminio entre las pertenencias del ciudadano, este material habría sido utilizado para envolver los teléfonos sustraídos y dificultar su ubicación mediante el GPS.

El jefe policial explicó que, bajo este presunto mecanismo, cuando la víctima intentaba llamar a su teléfono para localizarlo, el equipo dejaba de emitir sonido y su ubicación tampoco podía ser rastreada. “Al momento que la víctima desea hacer la llamada para poder ubicar su teléfono, el teléfono ya no suena. Bloquea el tono de la llamada y también la ubicación”, detalló.

CELULARES ERAN ESONDIDOS DENTRO DE UNA MOCHILA

Según la investigación policial, después de envolver los equipos con papel de aluminio, el detenido los colocaba dentro de una media y posteriormente los escondía en una mochila que habría sido acondicionada para impedir que los objetos robados fueran detectados a simple vista.