Colegio Fe y Alegría retoma clases y se investiga presunto caso de extorsión

“La seguridad de nuestros estudiantes está por encima de cualquier otra consideración”, afirmó el director Regional de Educación de Lima Metropolitana, Cornelio Gonzales, quien llegó hasta el colegio Fe y Alegría N.° 07 de Comas, donde fue encontrada una carta con presuntos mensajes amenazantes.

Gonzales precisó que acudió de inmediato al colegio, por indicación del ministro de Educación, José Antonio Chang, con el propósito de coordinar las acciones necesarias y garantizar las condiciones de seguridad que requieren los estudiantes para continuar sus clases con normalidad.

Explicó que, por el momento, la Policía Nacional del Perú ha descartado preliminarmente que se trate de un hecho real de extorsión, aunque la investigación continúa para determinar quién elaboró el documento y con qué propósito. La carta fue encontrada en un aula durante la hora de salida y el director de la institución presentó la denuncia correspondiente.

“Frente a una amenaza, nuestra obligación es actuar de inmediato, activar los protocolos y coordinar con la Policía y Serenazgo. No vamos a esperar a que ocurra un hecho para reaccionar”, señaló.

Explicó que una de las hipótesis que se investiga es que el documento haya sido elaborado por estudiantes. De confirmarse esta posibilidad, sostuvo que la respuesta debe combinar las medidas previstas en el reglamento interno con el acompañamiento socioemocional.

Como parte de las medidas adoptadas, la institución educativa activó los protocolos de convivencia escolar y soporte socioemocional. Asimismo, la DRELM viene dando seguimiento a la situación del estudiante que estaría presuntamente involucrado, tomando en cuenta que se trataría de un menor de edad.

Gonzales informó que las clases presenciales se retomarán este jueves con el respaldo de la Policía y Serenazgo. También se reforzará la vigilancia del plantel y se coordinará la conexión de las cámaras de seguridad del colegio con el sistema de Serenazgo.

“No podemos permitir que las amenazas, las redes sociales o los mensajes intimidatorios se conviertan en parte de la vida cotidiana de nuestros colegios. Cada situación será tomada con seriedad y será investigada hasta determinar responsabilidades”, enfatizó.

Finalmente, hizo un llamado a los padres de familia para que mantengan la calma y acompañen a sus hijos, especialmente en el uso de las redes sociales. “La prevención también empieza en casa. Es importante conversar con nuestros hijos, orientarlos y estar atentos a cualquier señal que pueda advertirnos de una situación de riesgo”, sostuvo.