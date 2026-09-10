Fenómeno El Niño: pese al peligro construyen canchita de fútbol en cauce de una quebrada en Chosica

Por increíble que parezca y pese a la anunciada llegada del fenómeno El Niño, vecinos del centro poblado Vallecito II, en Chosica, construyeron una canchita de fútbol en medio del cauce de una quebrada.

Los moradores también levantaron rústicos muros de contención y hasta unas pequeñas gradas, para el público que asista a observar los partidos, alrededor de la cancha y a lo largo de la quebrada.

ANTECEDENTES DE ACTIVACIÓN

Estas estructuras endebles, instaladas hace unos ocho meses, no contarían con criterios técnicos ni autorización municipal, y podrían ceder ante el impacto de una eventual masa de agua y lodo.

La quebrada registra antecedentes de activación en 2017, 2020 y 2023. En esas emergencias, el flujo de agua y barro llegó hasta zonas pobladas, dañando casas, comercios, colegios y locales comunales.