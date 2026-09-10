Mundial de Comidas de Ibai Llanos: Perú en semifinales tras superar "con las justas" a Guatemala

Perú va a las semifinales del Mundial de Comidas de Ibai Llanos tras superar “con las justas” a Guatemala en la votación por los cuartos de final. El cebiche consiguió 2,7 millones de votos frente a los casi 2,4 millones del pepián de pollo.

Los resultados fueron anunciados hoy por Ibai, luego de una semana de votaciones en redes sociales. El streamer calificó la jornada como una "locura" y destacó la cantidad de participantes. "Hubo 12,7 millones de votos", explicó.

Perú se mantiene en carrera para repetir el título en el Mundial de Desayunos de 2025, cuando el pan con chicharrón se impuso en la final a la arepa venezolana. El plato peruano obtuvo 12,8 millones de votos y se llevó la Sartén de Oro.

PAÍSES PASARON A LAS SEMIFINALES

Además de Perú, Argentina, Venezuela y Ecuador clasificaron a las semifinales, recibiendo sus exquisitos potajes bandera innumerables muestras de respaldo dentro y fuera de estas naciones. Se prevén resultados muy ajustados.

Las votaciones de apoyo a las semifinales comenzarán en los próximos días, según lo anunció el streamer español Ibai Llanos. En esta nueva etapa, Perú se enfrentará a Argentina, mientras que Venezuela competirá contra Ecuador.