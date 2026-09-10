Colegio Mayor-COAR Lima cumple 17 años formando a estudiantes destacados de todo el país

El Colegio Mayor Secundario Presidente del Perú - COAR Lima celebró 17 años de creación en una ceremonia en la que el Ministerio de Educación (Minedu) reafirmó su compromiso con la formación integral de estudiantes con habilidades sobresalientes y alto desempeño de todo el país.

En la ceremonia, que reunió a autoridades, estudiantes, docentes y familias, fue reconocida Nayelli Mesta, estudiante del COAR Lima Provincias, seleccionada por la Fundación She Is para visitar el Space Center de la NASA, en Estados Unidos.

Asimismo, fueron reconocidos los egresados del COAR Lima Jharold Álvarez, quien representó al Perú en un programa académico intensivo desarrollado en Alemania, y Dessiree Montenegro, quien obtuvo la Beca Cometa del Grupo Intercorp para realizar estudios de pregrado en el extranjero con una beca integral.

El director general de Servicios Educativos Especializados (DIGESE) del Minedu, Miguel Ángel Cárdenas, trasmitió el saludo y reconocimiento del ministro de Educación José Antonio Chang, a los estudiantes y personal docente y administrativo del COAR Lima. “Estos momentos nos recuerdan que detrás de cada estudiante hay una historia de esfuerzo y perseverancia. Nos llena de orgullo ver cómo nuestros estudiantes y egresados llevan el talento peruano a escenarios internacionales”, señaló.

El funcionario destacó que el COAR Lima fue el punto de partida de una política educativa que tiene presencia en todo el país. “Lo que comenzó aquí, con la participación de nuestro ministro José Antonio Chang, se convirtió en una política educativa presente en las 25 regiones del Perú. Actualmente, la Red COAR atiende a 7298 estudiantes y cuenta con 1418 profesionales comprometidos con su formación integral”, afirmó.

Desde su creación, el COAR Lima ha formado a 16 promociones y cerca de 4800 egresados, muchos de los cuales son los primeros integrantes de sus familias en acceder a la educación superior y otros continuaron sus estudios en instituciones del extranjero.

“Durante estos años, el Colegio Mayor se ha consolidado como un referente de excelencia educativa y formación integral, y ha ofrecido a estudiantes de diversas regiones del país la oportunidad de desarrollar plenamente sus capacidades y construir un futuro con mayores posibilidades para ellos, sus familias y el Perú”, sostuvo el director general de la DIGESE.

El COAR Lima implementa el Currículo Nacional fortalecido con el Programa del Diploma del Bachillerato Internacional, e integra al área académica con la formación artística y deportiva. La certificación del Bachillerato Internacional permite a los estudiantes acceder directamente a más de 2000 universidades nacionales y extranjeras.

A 17 años de la creación del Colegio Mayor - COAR Lima, el Minedu reafirma su compromiso de brindar oportunidades a jóvenes con talento y alto desempeño, y de formar ciudadanos capaces de poner sus conocimientos, capacidades y sueños al servicio del desarrollo del Perú.