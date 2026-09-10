Hospital Sabogal celebra 85 años de historia al servicio de casi 2 millones de asegurados

Durante la ceremonia de aniversario se reconoció la labor de los servicios de Cardiología, Oncología y del programa “Vuelta a Casa”.

Con 85 años de historia, el Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren continúa siendo uno de los principales establecimientos de salud de la Red Prestacional Sabogal, brindando atención especializada y oportuna a miles de familias del Callao, Lima Norte y Norte Chico.

La ceremonia protocolar por su aniversario se realizó en el auditorio del nosocomio y estuvo liderada por el gerente de la Red Prestacional Sabogal, Dr. Milward Ubillús Trujillo, junto a su equipo de gestión, con la participación de autoridades del sector Salud, representantes de las Fuerzas Armadas y autoridades locales.

Durante su saludo por esta fecha especial, se reconoció a los médicos del Hospital Sabogal por su compromiso, vocación y entrega, resaltando que detrás de cada vida salvada existe un equipo humano que trabaja con dedicación para brindar lo mejor a los pacientes asegurados.

El doctor Ubillús destacó la labor fundamental de las enfermeras, enfermeros, técnicos y todo el personal asistencial, quienes acompañan a los pacientes durante su proceso de atención y recuperación, muchas veces en momentos difíciles para ellos y sus familias.

“Cada vida que se salva es el resultado del esfuerzo de un gran equipo. Quiero felicitar a nuestros médicos, enfermeras, técnicos y a todo el personal asistencial por la entrega que demuestran cada día. Gracias por dar lo mejor de ustedes por nuestros pacientes”, expresó el gerente de esta red hospitalaria.

La Red Prestacional Sabogal atiende a más de 1.99 millones de asegurados, quienes cuentan con una amplia cartera de servicios y especialidades gracias al trabajo articulado de sus profesionales y trabajadores.

Como parte de la conmemorativo, se entregaron diplomas de reconocimiento a los servicios de Cardiología y Oncología, así como al equipo del programa “Vuelta a Casa”, por su importante contribución al bienestar de los pacientes y sus familias.

A lo largo de estos 85 años, el Hospital Sabogal ha acompañado innumerables historias de vida, recuperación y esperanza. Hoy, sus trabajadores renuevan su compromiso de continuar salvando vidas y brindando una atención oportuna, cercana y humana a los asegurados.