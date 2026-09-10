Ministerio de Cultura y ATU promueven un transporte público sin racismo

El Ministerio de Cultura y la ATU realizaron activaciones en los corredores Rojo, Azul y Morado para sensibilizar a los usuarios sobre la importancia de mantener un trato respetuoso durante sus viajes.

Orientan a pasajeros sobre cómo denunciar

Durante las jornadas, los especialistas explicaron cómo reconocer actos de discriminación y difundieron el servicio “Alerta contra el Racismo”, que permite reportar estos casos mediante diversos canales de atención.

Los mensajes de prevención también llegaron a los buses del Metropolitano. La ATU estima que esta difusión puede alcanzar diariamente a cientos de miles de usuarios de los servicios troncales y alimentadores.

Las acciones forman parte de la estrategia “Perú sin Racismo” al 2030, que reúne a 27 entidades del Estado y contempla intervenciones para prevenir y atender la discriminación en espacios como el transporte, la educación y los servicios públicos.