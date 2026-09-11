“Los Injertos del Tren” bajo arresto: banda estaría detrás de extorsiones al transporte en SJL

El operativo incluyó el allanamiento de 13 inmuebles en Lima, Cusco y Ucayali, donde se incautaron celulares, laptops, USB y otros equipos electrónicos.

Un operativo conjunto realizado por la Fiscalía y la Policía Nacional permitió capturar a presuntos integrantes de la organización criminal denominada “Los Injertos del Tren”, señalada de extorsionar a empresas de transporte en San Juan de Lurigancho.

Según las primeras investigaciones, esta organización criminal habría desarrollado un particular esquema para ejecutar sus extorsiones. Primero, generaban temor entre sus víctimas mediante amenazas y, posteriormente, les ofrecían un supuesto servicio de seguridad para protegerlas de las mismas amenazas que ellos habrían provocado.

ALLANAMIENTOS A INMUEBLES

Esta intervención comprendió el allanamiento de 13 inmuebles ubicados en los distritos de San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores y Pachacámac, así como en las regiones de Cusco y Ucayali.

Asimismo, el operativo permitió incautar diversos objetos que estarían relacionados con los hechos delictivos investigados. Entre los bienes encontrados dentro de los inmuebles figuran teléfonos celulares, dispositivos USB, laptops y otros equipos electrónicos, los cuales serán sometidos a las diligencias correspondientes.

EXTORSIONABAN A TRANSPORTISTAS

La captura del presunto cabecilla de la organización, junto con su hijo, será de vital importancia para las autoridades, debido a que, según información de la Fiscalía, esta organización criminal habría operado bajo la misma modalidad desde el año 2024.

El esquema consistía en amenazar y atacar a sus víctimas para, posteriormente, ofrecerles un supuesto servicio de seguridad a cambio de dinero.