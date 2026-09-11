Balacera en La Perla: delincuentes disparan contra taller automotriz

Cámaras de seguridad habrían registrado el recorrido de los sujetos, cuyas imágenes serán analizadas por la Policía para identificar a los responsables.

Una intensa balacera generó pánico en el Callao, exactamente en la cuadra 9 de la avenida Santa Rosa, en el distrito de La Perla, luego de que dos delincuentes abrieran fuego contra un taller automotriz.

Según las primeras informaciones policiales, los sujetos llegaron a bordo de un automóvil blanco y dispararon contra la fachada del establecimiento. Tras efectuar los disparos, huyeron por la avenida Costanera con dirección a San Miguel.

SIGUEN LAS INVESTIGACIONES

Tras ocurrido el hecho, agentes de la Policía Nacional llegaron hasta la zona para iniciar las investigaciones y determinar las causas del atentado. Durante las diligencias, los efectivos identificaron varios impactos de bala en la fachada del taller automotriz.

Asimismo, las cámaras de seguridad habrían registrado el trayecto seguido por los delincuentes, cuyas imágenes serían clave para identificar el vehículo utilizado y determinar el paradero de los responsables.

POSIBLE ATAQUE EXTORSIVO

Por otro lado, las autoridades continúan investigando las causas del atentado y no descartan que el ataque esté vinculado a un presunto caso de extorsión contra los propietarios del taller automotriz.