Condecoran a militares por su lucha contra el terrorismo en el Pentagonito de San Borja

Más de 3,000 integrantes de las Fuerzas Armadas fueron condecorados por el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, en el Pentagonito de San Borja, quien hizo entrega de la Medalla del Defensor de la Democracia en homenaje a los miembros que fallecieron o resultaron heridos durante la lucha contra el terrorismo.

La distinción fue entregada durante una ceremonia realizada en el marco de la conmemoración del 12 de septiembre, fecha establecida como el Día de los Defensores de la Democracia, en recuerdo de la captura del líder terrorista Abimael Guzmán en 1992.

El reconocimiento fue otorgado a 1,837 efectivos del Ejército, 517 de la Marina de Guerra y 649 de la Fuerza Aérea del Perú, como un acto de gratitud por su servicio y sacrificio en defensa de la democracia.

OFICIALES CONDECORADOS

El titular de Defensa indicó que el Gobierno peruano continuará brindando el respaldo a estos héroes y a sus familias, incluyendo las respectivas indemnizaciones para quienes resultaron afectados. Asimismo, aseguró que se seguirá trabajando para fortalecer las acciones destinadas a combatir la criminalidad y garantizar la seguridad en el país.