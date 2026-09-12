Fiscalía investiga 22 casos con más de 300 peruanos captados con falsas ofertas laborales hacia Rusia

El Ministerio Público sostuvo un encuentro con familiares de ciudadanos peruanos presuntamente captados mediante falsas ofertas laborales para viajar a Rusia, con el fin de informarles sobre los avances de las investigaciones en curso. La reunión abordó el estado de 22 carpetas fiscales que involucran a más de 300 connacionales que habrían sido reclutados bajo engaños.

Dicho encuentro fue encabezado por la fiscal superior Rocío Gala Gálvez, coordinadora nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Trata de Personas, quien detalló las diligencias realizadas para esclarecer la supuesta captación y traslado de los afectados.

Según la fiscalía, 21 carpetas están a cargo de dichas fiscalías especializadas, mientras que una investigación restante que comprende a 202 agraviados recae en una fiscalía especializada contra la criminalidad organizada, abarcando los distritos fiscales de Lima Norte, Lima Centro, La Libertad, Callao, Huánuco y Cusco.

Acciones y coordinación con los familiares

La exposición técnica estuvo a cargo de las fiscales provinciales Irene Mercado Zavala y Luisa Quispe Asmat, quienes presentaron un balance de las principales diligencias ejecutadas en coordinación con la Policía Nacional especializada. Durante la jornada, ambas representantes compartieron los avances y establecieron acuerdos orientados a mantener un intercambio permanente de información con los parientes de las víctimas.

Finalmente, la entidad reafirmó su compromiso institucional de continuar con las pesquisas de manera proactiva, garantizando que las familias se mantengan informadas y reciban una atención cercana durante el desarrollo de los procesos judiciales.