SMP: hallan cadáver de hombre con signos de tortura frente a una discoteca

Un hombre fue encontrado sin vida la noche del martes frente a una discoteca situada en la cuadra 6 de la avenida Antúnez de Mayolo, en el distrito de San Martín de Porres, tras ser víctima de un ataque que dejó su cuerpo con múltiples lesiones.

Según informó Exitosa Noticias, el hallazgo se produjo cerca de las 10 p.m. cuando conductores que transitaban por la zona alertaron a las autoridades sobre la presencia del cuerpo. Tras el aviso, agentes policiales acudieron al lugar y restringieron el acceso para facilitar el trabajo de peritos de criminalística.

De acuerdo con la información policial, el fallecido yacía sobre una carretilla metálica, tenía las manos atadas y estaba cubierto con bolsas y una sábana, presentando heridas principalmente en la cabeza.

Características de fallecido y diligencias policiales

La víctima sería un hombre de entre 40 y 45 años cuya identidad aún no ha sido establecida, el cual vestía una camiseta blanca de un equipo de fútbol, casaca tipo militar, pantalón marrón, zapatillas azules y una cadena que sería de oro.

Los especialistas recabaron diversas evidencias en la escena con el propósito de determinar las circunstancias exactas en las que se produjo el deceso. En tanto, la Policía continúa con las diligencias para identificar al occiso, establecer el móvil y dar con los responsables del crimen.