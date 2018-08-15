Aldeas Infantiles revela que cifra de menores expuestos a ciberacoso y riesgos virtuales se duplicÃ³ en dos aÃ±os

Aldeas Infantiles SOS Perú presentó los resultados de su encuesta nacional "Uso y riesgos en el entorno virtual", la cual revela que la cifra de niños y adolescentes expuestos a situaciones como ciberacoso, grooming, sextorsión y sharenting se duplicó al pasar de 12.7% en 2024 a 24.9% en 2026.

El estudio fue desarrollado entre mayo y junio con la participación de 8,130 personas de Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Junín, Lambayeque, Lima y Puno, como parte de la quinta edición de la campaña nacional #Conectadasos.

Exposición de menores y desconocimiento institucional

Según los datos recopilados por la institución, más del 45% de los menores manifestó compartir información privada en redes sociales, superando el 39% registrado el año previo. Al respecto, Nancy Martínez, directora nacional de Aldeas Infantiles SOS Perú, señaló la urgencia de reconocer estas amenazas para proteger a la niñez.

Asimismo, el sondeo detalla que cinco de cada diez directores de colegios públicos desconocen la legislación vigente sobre ciberacoso, mientras que cuatro de cada diez menores ignoran los canales oficiales de denuncia.

Percepción de docentes y padres de familia

En el ámbito familiar y educativo, el estudio refleja que el 80% de las madres, padres y cuidadores no se siente seguro cuando sus hijos navegan por internet. En la misma línea, ocho de cada diez docentes coinciden en señalar que los peligros virtuales impactan de forma grave y duradera en el bienestar psicológico y emocional de los estudiantes a largo plazo, limitando la respuesta frente a la vulnerabilidad digital.

La campaña impulsada por la organización se mantendrá activa a nivel nacional hasta noviembre de 2026 con el propósito de promover entornos virtuales seguros y fortalecer las capacidades de los distintos actores en la protección de la niñez. De acuerdo con la entidad, los detalles sobre esta iniciativa se encuentran disponibles a través de su página web haciendo clic AQUÍ.