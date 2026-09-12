Dos hombres fueron atacados a balazos en el Callao: los hospitalizaron en condición grave

Este mediodía, dos hombres fueron atacados a balazos en el pasaje Villegas, cruce con la avenida Pérez Salmón, en el Callao, cerca del cementerio Baquíjano. Hasta el momento, la identidad de las víctimas no ha sido revelada.

Vecinos trasladaron a los heridos al Hospital Daniel Alcides Carrión, donde fueron internados en condición delicada. Testigos revelaron que los dos hombres se desplazaban en una moto cuando fueron interceptados y baleados.

AJUSTE DE CUENTAS

En la escena, la policía encontró seis casquillos de bala. La motocicleta de las víctimas fue llevada a la comisaría del sector para las investigaciones correspondientes; las cámaras de seguridad de los alrededores registraron lo ocurrido.

Trascendió que las autoridades no descartan que este hecho sea un ajuste de cuentas, pues los atacantes no se llevaron nada de las víctimas; tras disparar, se fueron corriendo y subieron a un auto estacionado en una esquina y fugaron.