Midis y Banco Mundial consolidan alianza para fortalecer gestión de información social ante FEN y anemia

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) y el Banco Mundial culminaron satisfactoriamente un trabajo conjunto realizado del 7 al 11 de setiembre, como parte de una misión orientada principalmente a revisar los avances del proyecto de inversión “Mejoramiento de los Servicios de Información del Midis, en el marco del Sistema Nacional de Focalización (Sinafo), a nivel nacional”, ejecutado por el Organismo de Focalización e Información Social (OFIS) con financiamiento del organismo multilateral.

Una de las prioridades de esta alianza es fortalecer la gestión de la información social para responder con celeridad a la emergencia ocasionada por el Fenómeno El Niño (FEN), así como reforzar las intervenciones en favor de la primera infancia y la lucha contra la anemia.

NUEVAS INICIATIVAS

“Con el Banco Mundial, hemos establecido una agenda muy concreta para iniciar las labores de diseño, digitalización, transferencia de información, identificación de puntos críticos y optimización de procesos para nuevas iniciativas. Tenemos una agenda muy nutrida que empieza esta misma semana”, señaló la ministra Maritza Canales.

Por su parte, Úrsula Martínez, cogerente del Proyecto Sinafo del Banco Mundial, indicó que, más allá del Sinafo, la institución viene apoyando las prioridades establecidas por el Midis. “Vamos a apoyar, en el muy corto plazo, la respuesta al Fenómeno El Niño, sobre todo mediante la identificación de hogares vulnerables, para que puedan recibir algún tipo de beneficio del Estado. Asimismo, apoyaremos las acciones relacionadas con el desarrollo infantil temprano, la primera infancia, la anemia y la desnutrición crónica”, sostuvo.

SIMPLIFICACION DE PROCESOS

En el marco de la preparación ante el FEN, el Midis y el Banco Mundial acordaron desplegar herramientas de digitalización y simplificación de procesos para identificar de forma rápida a las familias en situación de vulnerabilidad o en riesgo potencial de sufrir afectaciones que requieran atención o beneficios del Estado.

La titular del Midis destacó que se ha establecido una agenda de trabajo concreta, con plazos inmediatos, para ejecutar las labores de diseño, digitalización e intercambio de información intersectorial. Por su parte, los representantes del Banco Mundial calificaron el balance de las reuniones como sumamente positivo y reafirmaron la total disposición del organismo internacional para respaldar los objetivos estratégicos trazados por el sector.

Participaron en esta reunión la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Maritza Canales Martínez; el viceministro de Prestaciones Sociales, Alejandro Afuso; el viceministro de Políticas y Evaluación Social, Carlos Salazar; el secretario general, Julio Salas; el jefe de la Oficina General de Cooperación y Asuntos Internacionales, Víctor Mayorca; y la presidenta ejecutiva del OFIS, Tabata Vivanco. En representación del Banco Mundial estuvieron Sara Giannozzi y Úrsula Martínez.