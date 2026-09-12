Andrés Ramos: incendio destruyó departamento de senador de JPP ubicado en Jesús María

En cuestión de minutos, un voraz incendio destruyó, la tarde del jueves último, el departamento del senador de Juntos por el Perú (JPP), Andrés Ramos, ubicado en el distrito de Jesús María.

La emergencia movilizó a seis unidades de bomberos, que acudieron inmediatamente al inmueble. El fuego consumió muebles, libros, cuadros, ropa, objetos personales y otros bienes del político.

BANCADA PIDE INVESTIGACIÓN

Sobre el caso, los integrantes de la bancada de Juntos por el Perú (JPP) solicitaron una inmediata y exhaustiva investigación para conocer las causas del incidente en la vivienda de Ramos Huillcas.

Hasta el momento no se sabe cómo se inició el fuego. Especialistas deberán realizar las diligencias correspondientes para establecer el origen de la emergencia, que también alarmó a los vecinos.