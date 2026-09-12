Cae alias ‘Charapita’ en SJL: integraría banda dedicada a extorsionar comercios y empresarios

Tras un paciente trabajo de inteligencia, la Policía Nacional capturó a Alex V. U., alias “Charapita”, presunto integrante de “La Batería”, banda dedicada a extorsionar negocios y empresarios en San Juan de Lurigancho (SJL).
Su identificación fue posible por las cámaras de seguridad de una bodega del asentamiento humano Miguel Grau, en Huáscar, que lo registraron dejando una nota extorsiva. Ante las evidencias, aceptó su responsabilidad.
ATAQUE ARMADO
Dijo que un conocido le pagó para entregar el mensaje y que desconocía su contenido. Reconoció que esta persona tendría vínculos con el tráfico de drogas y negó tener alguna responsabilidad en hechos de extorsión.
Respecto a un ataque armado contra la bodega. “Charapita” sostuvo que este hecho ocurrió en una fecha distinta a la entrega de la nota. En su mochila se encontraron municiones, 80 envoltorios de PBC y un celular.