Disparan contra cantante Engerberth Tapia: salsero se desplazaba en su camioneta por el Callao

El cantante Engerberth Tapia fue víctima de un ataque armado en el Callao, cuando se movilizaba a bordo de una camioneta blanca en compañía de su hijo menor de edad.

El suceso se registró en la intersección de la avenida Buenos Aires y el jirón Cochrane, cuando el artista de 43 años y su pequeño volvían a casa tras comprar en un mercado.

Según testigos, dos hombres a bordo de una moto dispararon varias veces contra las víctimas. El salsero perdió el control de su unidad, colisionando contra un poste.

PERITOS DE CRIMINALÍSTICA

Padre e hijo fueron trasladados al Hospital Daniel Alcides Carrión del Callao. Familiares informaron que ambos se encuentran fuera de peligro; las balas solo les rozaron.

Peritos de criminalística de la Policía Nacional llegaron a la escena del atentado para las investigaciones. En el lugar se han contabilizado al menos 15 casquillos de bala.