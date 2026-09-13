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Hace 39 minutos

Disparan contra cantante Engerberth Tapia: salsero se desplazaba en su camioneta por el Callao

El artista estaba acompañado de su menor hijo al momento del ataque; retornaban de hacer unas compras. En el lugar se han contabilizado al menos 15 casquillos de bala.

Foto Infobae



El cantante Engerberth Tapia fue víctima de un ataque armado en el Callao, cuando se movilizaba a bordo de una camioneta blanca en compañía de su hijo menor de edad.

El suceso se registró en la intersección de la avenida Buenos Aires y el jirón Cochrane, cuando el artista de 43 años y su pequeño volvían a casa tras comprar en un mercado.

Según testigos, dos hombres a bordo de una moto dispararon varias veces contra las víctimas. El salsero perdió el control de su unidad, colisionando contra un poste.

PERITOS DE CRIMINALÍSTICA

Padre e hijo fueron trasladados al Hospital Daniel Alcides Carrión del Callao. Familiares informaron que ambos se encuentran fuera de peligro; las balas solo les rozaron.

Peritos de criminalística de la Policía Nacional llegaron a la escena del atentado para las investigaciones. En el lugar se han contabilizado al menos 15 casquillos de bala.


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