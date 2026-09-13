En feroz balacera capturan a tres integrantes de Los Buitres de Pachacámac: uno terminó herido

Una intervención policial, tras el asalto a un menor de 16 años, terminó en una feroz balacera en Pachacámac. Un delincuente resultó herido y dos fueron detenidos; serían miembros de la banda ‘Los Buitres de Primero de Diciembre’.

Los agentes realizaron un operativo luego que el joven denunció que sujetos que se movilizan en una mototaxi le arrebataron su celular; minutos después ubicaron la unidad e intervinieron a los ocupantes, que respondieron a balazos.

HERIDO EN EL TÓRAX

Los detenidos fueron identificados como Paolo Moral (19), Luis Fernández (21) y Luis Cruz (19), quien resultó herido de bala en el tórax y está internado en el Hospital de Emergencias de Villa El Salvador, bajo resguardo policial.

Los tres intervenidos registrarían antecedentes por robo agravado, posesión ilegal de armas de fuego y microcomercialización de drogas. Se les decomisó dos pistolas, tres celulares y ketes de pasta básica de cocaína, informa RPP.