Cae integrante de la banda 'Los Fríos Nueva Generación' en SJL: se le incautó una nota extorsiva

La Policía Nacional detuvo hoy a Jeremy Villena (23), presunto integrante de la banda criminal 'Los Fríos Nueva Generación', durante un operativo en la zona de Huáscar, distrito de San Juan de Lurigancho (SJL).

El sujeto, conocido con el alias de 'Jarra', habría participado en un ataque a balazos contra una unidad de la empresa de transporte 'El Urbanito'. Se le decomisó una cacerina, municiones y una carta extorsiva.

GUARDÓ SILENCIO

En el papel se exigía al propietario de una panadería el pago de dinero bajo amenaza de atentar contra el negocio. En todo momento el sujeto guardó silencio, pese a las pruebas en su contra.

Las autoridades policiales continúan con las diligencias para determinar el grado de participación del intervenido en los distintos hechos investigados: extorsiones, asaltos, balacera, entre otros.