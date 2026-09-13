Capturan a integrante de “Los Sahuesos NG” con pistola y fusil en VMT

La Policía Nacional del Perú (PNP) logró la captura de presuntos delincuentes, la incautación de armas de fuego y la intervención de personas por alteración del orden público. Las acciones policiales se desarrollaron en distintos puntos de la capital con el objetivo de combatir la criminalidad y prevenir actos ilícitos.

En un inmueble de Villa María del Triunfo, agentes de la División de Emergencia (Diveme) detuvieron en flagrancia a Rubber Oscar Junior Medina Espinoza, alias "Chaval", miembro de la banda criminal "Los Sahuesos NG". Al sujeto se le encontró una pistola Glock calibre 9 mm con serie erradicada, un fusil AK-47 y municiones, registrando además antecedentes por robo agravado y dos requisitorias no vigentes.

Operativo en Santa Clara

Asimismo, en otra acción ejecutada en Santa Clara por la Unidad de Emergencia Este 2, se detuvo a un menor de 16 años, presunto integrante de "Los Bandoleros del Este", quien portaba un revólver calibre 38 con serie erradicada y una munición presuntamente empleada para amenazar a barristas.

Intervenciones en Chosica

Como parte de las acciones preventivas desplegadas ante el clásico del fútbol peruano, efectivos policiales intervinieron a 15 personas que portaban camisetas y prendas alusivas al club Alianza Lima en la Carretera Central, en Chosica. La intervención se produjo tras registrarse disturbios que alteraban el orden público en la zona.

Durante el procedimiento, los agentes identificaron a un hombre de 31 años que presentaba una requisitoria vigente por el presunto delito de robo agravado, mientras que tres personas con lesiones fueron derivadas a un centro hospitalario para recibir asistencia médica.