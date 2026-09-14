Balacera en SJM: menor de 13 años muere y otro adolescente termina herido tras ataque armado

Un menor de 13 años falleció y un adolescente resultó herido de gravedad tras ser atacados con armas de fuego en el asentamiento humano Defensores de Lima, ubicado en el distrito de San Juan de Miraflores.

Según informó RPP Noticias, los hechos ocurrieron cuando un desconocido se acercó a un grupo de jóvenes que conversaban en el lugar y percutó cerca de siete disparos, de acuerdo a los reportes preliminares de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Como consecuencia de la balacera, el menor de 13 años falleció de manera instantánea , mientras que el adolescente herido fue atendido de inmediato y fue trasladado de emergencia al Hospital María Auxiliadora.

Tras el ataque, los efectivos policiales acordonaron el perímetro e iniciaron las diligencias de ley con el propósito de esclarecer las circunstancias del crimen y dar con la identidad del autor material.

Presunto ataque entre barristas

De acuerdo con los testimonios de los vecinos de la zona, las víctimas estarían vinculadas a agrupaciones de barristas, estimándose que el agresor pertenecería a un bando rival en las inmediaciones del mercado Primero de Abril y guardaría relación directa con la reciente realización del clásico del fútbol peruano entre Universitario de Deportes y Alianza Lima.