Estación Central de la Línea 2 ya tiene lista su estructura y se conectará con el Metropolitano

Los trabajos incluyen la implementación de escaleras mecánicas, ascensores, cámaras de bombeo, iluminación y otros sistemas para su futura operación.

La construcción de la Estación Central de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao alcanzó el 100 % de sus obras civiles, marcando un nuevo avance en la ejecución de esta megaobra de transporte.

Con la estructura subterránea concluida, los trabajos se concentran ahora en la instalación de equipamiento electromecánico, arquitectura interior y recuperación de las áreas viales y peatonales intervenidas.

Entre las labores que continúan se encuentra la instalación de escaleras mecánicas, ascensores, cámaras de bombeo y sistemas de iluminación. Paralelamente, se ejecutan trabajos de acabados verticales y otras tareas de arquitectura necesarias para acondicionar la infraestructura antes de su futura puesta en funcionamiento.

LÍNEA 2 PRESENTA UN AVANCE DEL 87%

La Línea 2 del Metro de Lima y Callao registra actualmente un avance aproximado del 84 %, mientras que la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) mantiene como proyección la culminación del tramo 1B para el año 2028.

El presidente ejecutivo de la ATU, David Hernández, explicó que esta etapa permitirá avanzar en la conexión entre Ate y el Centro de Lima, para posteriormente extender el servicio hacia el Callao. Sin embargo, precisó que la culminación prevista para 2028 y puesta en funcionamiento para finales de 2029.

CONEXIÓN CON EL METROPOLITANO

La Estación Central tendrá un papel estratégico dentro del sistema de transporte de Lima, debido a que permitirá conectar la Línea 2 del Metro con el Metropolitano. Esta integración busca facilitar el desplazamiento de pasajeros entre diferentes zonas de la capital y mejorar la conexión entre los principales servicios de transporte público.