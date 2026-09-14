Cuenta oficial del MEF fue vulnerada: ministerio pide no tomar en cuenta publicaciones

La entidad pidió a los ciudadanos no tomar en cuenta posibles anuncios, comunicados o supuestas medidas económicas difundidas desde la cuenta.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que su cuenta oficial en la plataforma X fue vulnerada este 14 de septiembre, por lo que se activaron los protocolos de seguridad correspondientes para recuperar el acceso. "Informamos a la ciudadanía que la cuenta oficial del MEF en X ha sido vulnerada. Se han activado los protocolos correspondientes para recuperar el acceso"

Asimismo, la entidad comunicó esta situación a través de su cuenta oficial de Facebook y advirtió a los usuarios que cualquier publicación realizada desde dicha cuenta no corresponde a comunicados oficiales del ministerio.

ESPERAN PRONTA RECUPERACIÓN

El MEF pidió a los ciudadanos tomar precauciones frente a los contenidos que puedan aparecer en el perfil, ya que no cuentan con el respaldo de la entidad. Asimismo, advirtió que la cuenta podría ser utilizada para difundir falsos comunicados, anuncios o supuestas medidas económicas de interés nacional.

Por otro lado, la entidad indicó que informará oportunamente cuando la cuenta haya sido recuperada, con el objetivo de que los ciudadanos puedan volver a acceder a las comunicaciones oficiales y legítimas del ministerio.