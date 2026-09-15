Poder Judicial condena a excajera que realizó 12 retiros ilegales de cuentas CTS

La Fiscalía acreditó que las operaciones fueron realizadas sin autorización de los titulares de las cuentas y utilizando las funciones que tenía como trabajadora bancaria.

El Poder Judicial condenó a 8 años y 10 meses de prisión efectiva a una extrabajadora de una entidad bancaria, luego de ser hallada responsable de sustraer dinero de las cuentas de Compensación por Tiempo de Servicio (CTS) de tres clientes.

La sentenciada, identificada con las iniciales K.M.V.A., habría aprovechado su condición de cajera y el acceso que tenía al sistema interno de la entidad financiera para realizar operaciones sin autorización.

Durante el juicio oral, la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Ciberdelincuencia de Lima Centro acreditó que la exservidora realizó 12 retiros no autorizados, mediante los cuales consiguió apoderarse de más de S/30 mil pertenecientes a los tres clientes afectados.

EXCAJERA REALIZÓ RETIROS NO AUTORIZADOS

La investigación determinó que las operaciones fueron ejecutadas aprovechando el acceso que la acusada tenía como trabajadora de la entidad bancaria. Los movimientos permitieron retirar progresivamente los fondos depositados en las cuentas CTS de los clientes, sin que estos autorizaran las transacciones.

Tras evaluar las pruebas presentadas durante el proceso, el Poder Judicial estableció su responsabilidad por el delito de fraude informático agravado. La condena contempla una pena efectiva de 8 años y 10 meses de prisión por las operaciones realizadas contra los tres agraviados.

DEBERÁ PAGAR REPARACIÓN CIVIL

Por otro lado, deberá pagar S/34 300 de reparación civil a favor de las víctimas. Este monto fue establecido por el Poder Judicial como parte de las consecuencias económicas derivadas de la sustracción de los fondos de las cuentas CTS.