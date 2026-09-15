Vía Expresa Sur: choque entre dos camionetas deja un herido y genera congestión

Hasta tres unidades de los Bomberos acudieron al lugar para atender la emergencia y trasladar a uno de los conductores a un centro de salud.

Tras el violento choque entre dos camionetas registrado durante la madrugada alrededor de las 4:30 a.m. de este martes 15 de septiembre en el cruce de la avenida Surco y la Vía Expresa Sur, en Surco, un conductor resultó herido.

El fuerte impacto provocó que una de las unidades terminara volcada sobre la vía y movilizó hasta tres unidades del Cuerpo de Bomberos para atender a los afectados. Uno de los conductores tuvo que ser trasladado de emergencia a un centro de salud cercano debido a las lesiones que sufrió tras la colisión.

El otro chofer involucrado resultó ileso y no requirió atención hospitalaria. Debido a la violencia del impacto, el tránsito permaneció interrumpido durante varios minutos en la Vía Expresa Sur.

BOMBEROS ATENDIERON LA EMERGENCIA

El brigadier Ricardo Venero, de la Compañía de Bomberos de San Juan de Miraflores, informó que la Policía Nacional también llegó al lugar para iniciar las diligencias correspondientes.

Los bomberos permanecieron en la zona para inspeccionar el lugar y descartar posibles riesgos derivados del accidente, donde había la posibilidad de un derrame de fluidos de las camionetas tras el fuerte impacto.

INVESTIGAN CAUSAS DEL CHOQUE

Por otro lado, la forma en que se produjo la colisión hace presumir que uno de los conductores habría cruzado la intersección con el semáforo en rojo. No obstante, esta hipótesis todavía deberá ser corroborada por las autoridades.