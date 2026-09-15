Daño al patrimonio: pesado tráiler daña emblemático cedro protegido por Chabuca Granda

La comuna denunció al conductor ante la Policía y la Fiscalía por el presunto daño ambiental y contra el patrimonio tras el incidente.

El histórico cedro vinculado a la cantante Chabuca Granda, ubicado en la cuadra 6 del distrito de Miraflores, resultó dañado luego de que un camión de gran tamaño que circulaba por la vía impactara contra una de las principales ramas del árbol.

El tronco quedó atrapado entre la cabina del conductor y el remolque del tráiler, por lo que personal de la Municipalidad acudió al lugar y procedió con la tala del árbol para evitar mayores daños y riesgos en la zona.

Este árbol ya había sido salvado de ser talado gracias a la intervención de la cantante Chabuca Granda, el 3 de septiembre de 1977, fecha en la que además celebraba su cumpleaños.

PARTE DEL ÁRBOL TUBO QUE SER TALADO

Esta situación generó, durante algunos minutos, congestión vehicular en la avenida 28 de Julio, por lo que agentes de la Policía Nacional tuvieron que intervenir para controlar el tránsito y evitar mayores complicaciones en la zona.

Asimismo, mediante un comunicado, el municipio distrital informó que denunció al conductor de la unidad por haber derribado parte del cedro, considerado el “primer árbol patrimonial de Miraflores”. “La comuna denunció el hecho ante la Policía y la Fiscalía por el presunto daño ambiental y contra el patrimonio”, indicó.