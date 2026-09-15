Vehículo de Serenazgo impacta contra muro de condominio y deja conductor herido

Cinco familias viven en el condominio afectado y expresaron su preocupación por los daños ocasionados tras el impacto de la unidad municipal.

Un aparatoso accidente se registró en el distrito de La Molina, donde una unidad de serenazgo impactó contra el muro de un inmueble ubicado en la calle Fontanar. El fuerte choque provocó un forado en la pared de la propiedad y derribó un letrero de señalización.

Según informó RPP, en el condominio afectado viven cinco familias. El impacto ocasionó daños visibles en el muro, situación que generó preocupación entre los vecinos de la zona.

Asimismo, el conductor de la unidad resultó herido tras el impacto y fue auxiliado y trasladado de emergencia a la clínica Montefiori, donde permanece bajo observación médica.

TESTIGO RELATÓ LOS HECHOS

Un testigo del accidente relató cómo ocurrió la colisión y señaló que el conductor habría perdido el control de la unidad debido a un desperfecto mecánico. “El freno se le ha puesto duro, ya no le ha dado. Como no le ha dado, ya se vino y se empotró acá. Ha golpeado este muro y ha roto”, manifestó.